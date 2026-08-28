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PSG rettet Last-Minute-Remis in Lille – weiter sieglos

Last-Minute-Wahnsinn bei PSG

Paris Saint-Germain rettet ein Remis in der Nachspielzeit. Dennoch ist es der schlechteste Start des Meisters seit 2020.
Ferran Torres erwischt bei PSG einen Traumstart und sichert seinem Team mit einem Doppelpack ein Remis bei Stade Rennes. Luis Enrique zeigt sich anschließend zufrieden mit den Möglichkeiten seines breiten Kaders.
SID
Paris Saint-Germain rettet ein Remis in der Nachspielzeit. Dennoch ist es der schlechteste Start des Meisters seit 2020.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wartet auch nach dem zweiten Spiel in der Ligue 1 noch auf den ersten Sieg. Der französische Rekordmeister rettete am Freitag beim OSC Lille durch zwei Tore in der Nachspielzeit zumindest ein 2:2 (1:0). Schon zum Auftakt hatte PSG bei Stade Rennes nach einem 0:2-Rückstand noch 2:2 gespielt.

Paris‘ Fehlstart wie 2020

Diesmal trafen Vitinha (90.+1) und Marquinhos (90.+5) für die Gäste, Hakon Arnar Haraldsson (21.) und Dilane Bakwa (84.) hatten zuvor die Tore für Lille erzielt.

Schlechter war Paris zuletzt 2020 gestartet, als es zum Auftakt sogar zwei Niederlagen gesetzt hatte. Damals verpasste der Hauptstadtklub am Saisonende zum bislang letzten Mal den Titel.

Paris hatte schon vor dem Saisonstart das Duell um den französischen Supercup gegen Dino Toppmöllers RC Lens verloren.

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