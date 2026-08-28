PSG rettet Last-Minute-Remis in Lille – weiter sieglos

SID 28.08.2026 • 22:59 Uhr Paris Saint-Germain rettet ein Remis in der Nachspielzeit. Dennoch ist es der schlechteste Start des Meisters seit 2020.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wartet auch nach dem zweiten Spiel in der Ligue 1 noch auf den ersten Sieg. Der französische Rekordmeister rettete am Freitag beim OSC Lille durch zwei Tore in der Nachspielzeit zumindest ein 2:2 (1:0). Schon zum Auftakt hatte PSG bei Stade Rennes nach einem 0:2-Rückstand noch 2:2 gespielt.

Paris‘ Fehlstart wie 2020

Diesmal trafen Vitinha (90.+1) und Marquinhos (90.+5) für die Gäste, Hakon Arnar Haraldsson (21.) und Dilane Bakwa (84.) hatten zuvor die Tore für Lille erzielt.

Schlechter war Paris zuletzt 2020 gestartet, als es zum Auftakt sogar zwei Niederlagen gesetzt hatte. Damals verpasste der Hauptstadtklub am Saisonende zum bislang letzten Mal den Titel.