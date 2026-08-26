Kaiserslautern schnappt sich Nationalspieler

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern verstärkt sich kurz vor Ende der Transferperiode im Mittelfeld: Der slowakische Nationalspieler Mario Sauer wechselt auf Leihbasis vom französischen Erstligisten FC Toulouse auf den Betzenberg.
Kaiserslautern leiht Nationalspieler
Nach nur einer Saison in Toulouse wechselt Mario Sauer auf Leihbasis zum FCK. Der 22-Jährige ist dreimaliger slowakischer A-Nationalspieler.
Mario Sauer wechselt auf Leihbasis zum FCK
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Sauer stärkt FCK-Mittelfeld
„Mit Mario gewinnen wir einen weiteren jungen und talentierten Spieler, der mit seinem flexiblen Profil genau zu unserer aktuellen Transferstrategie passt“, sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos. Sauer komplettiere das Mittelfeld als Box-to-Box-Spieler und bringe zusätzliche Variabilität ins Offensivspiel.
Der 22-Jährige absolvierte bislang drei Länderspiele. Im vergangenen Jahr kam er zudem bei der U21-Europameisterschaft in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz. Für Toulouse stand er letzte Saison insgesamt 29-Mal auf dem Platz.