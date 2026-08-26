Kaiserslautern schnappt sich Nationalspieler

SID 26.08.2026 • 19:38 Uhr Nach nur einer Saison in Toulouse wechselt Mario Sauer auf Leihbasis zum FCK. Der 22-Jährige ist dreimaliger slowakischer A-Nationalspieler.

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern verstärkt sich kurz vor Ende der Transferperiode im Mittelfeld: Der slowakische Nationalspieler Mario Sauer wechselt auf Leihbasis vom französischen Erstligisten FC Toulouse auf den Betzenberg.

Sauer stärkt FCK-Mittelfeld

„Mit Mario gewinnen wir einen weiteren jungen und talentierten Spieler, der mit seinem flexiblen Profil genau zu unserer aktuellen Transferstrategie passt“, sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos. Sauer komplettiere das Mittelfeld als Box-to-Box-Spieler und bringe zusätzliche Variabilität ins Offensivspiel.