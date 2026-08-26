Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ligue 1
Ligue 1
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Ligue 1>

Kaiserslautern schnappt sich Nationalspieler

Kaiserslautern leiht Nationalspieler

Nach nur einer Saison in Toulouse wechselt Mario Sauer auf Leihbasis zum FCK. Der 22-Jährige ist dreimaliger slowakischer A-Nationalspieler.
Mario Sauer wechselt auf Leihbasis zum FCK
Mario Sauer wechselt auf Leihbasis zum FCK
© IMAGO/Icon Sport
SID
Nach nur einer Saison in Toulouse wechselt Mario Sauer auf Leihbasis zum FCK. Der 22-Jährige ist dreimaliger slowakischer A-Nationalspieler.

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern verstärkt sich kurz vor Ende der Transferperiode im Mittelfeld: Der slowakische Nationalspieler Mario Sauer wechselt auf Leihbasis vom französischen Erstligisten FC Toulouse auf den Betzenberg.

Sauer stärkt FCK-Mittelfeld

„Mit Mario gewinnen wir einen weiteren jungen und talentierten Spieler, der mit seinem flexiblen Profil genau zu unserer aktuellen Transferstrategie passt“, sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos. Sauer komplettiere das Mittelfeld als Box-to-Box-Spieler und bringe zusätzliche Variabilität ins Offensivspiel.

Der 22-Jährige absolvierte bislang drei Länderspiele. Im vergangenen Jahr kam er zudem bei der U21-Europameisterschaft in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz. Für Toulouse stand er letzte Saison insgesamt 29-Mal auf dem Platz.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite