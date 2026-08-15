Ex-Bayern-Profi verliert bei Olympique Marseille das Kapitänsamt

Thomas Sevastiadis 15.08.2026 • 20:35 Uhr Marseille-Kapitän Pierre Emile Höjbjerg entscheidet sich gegen einen Wechsel zu Newcastle United. Der Transfer soll schon in trockenen Tüchern gewesen sein. Nun ziehen die OM-Bosse Konsequenzen.

Am Freitag bestritt Olympique Marseille das letzte Testspiel der Vorbereitung gegen Atlético Madrid. Pierre Emile Höjbjerg wurde eigentlich als Kapitän auf dem Platz erwartet.

Doch stattdessen trug Anthony Weah die Binde. Hintergrund ist ein geplatzter Transfer. Ex-Bayern-Profi Höjbjerg hatte sich Medienberichten zufolge geweigert, zu Newcastle United zu wechseln. Bei Marseilles Eigentümer Frank McCourt kam das gar nicht gut an. Die Konsequenz: der Entzug des Kapitänsamtes.

Trainer Bruno Génésio drückte sich nach dem Spiel, das die Spanier 2:1 gewannen, deutlich aus. „Diese Entscheidung teile ich nicht“, betonte der Franzose. Weiter beschwerte er sich, ihm sei die Entscheidung „von der Vereinsführung auferlegt“ worden. „Wenn ich ganz ehrlich sein soll – und das werde ich: Ich bin Angestellter und muss mich bestimmten Verpflichtungen unterwerfen“.

Der dänische Nationalspieler, der gegen Atlético in der Startelf stand, soll in der neuen Saison weiterhin eine wichtige Stütze im Team von Génésio bilden.

Olympique Marseille hat Probleme mit Financial Fair Play

Die Vereinsführung sah sich zu dieser Intervention gezwungen, nachdem sich der Däne wohl geweigert hatte, den Verein zu verlassen. OM hat mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Franzosen mussten bereits zehn Millionen Euro wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play (FFP) zahlen.

Um die Finanzen wieder auf Vordermann zu bringen, haben sich die Olympique-Bosse diesen Sommer dazu entschieden, ihre Gehaltskosten zu kürzen. Bis dato mussten der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang und der Topscorer aus der Vorsaison, Mason Greenwood, schon weichen.

Höjbjergs Abgang würde die Sparmaßnahmen von OM um einiges fördern. Sein Gehalt soll bei ungefähr 6,3 Millionen Euro liegen und mit Boni könnte dies noch auf bis zu acht Millionen steigen.