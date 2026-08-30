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Horror-Debüt! Rekord-Rot nach 43 Sekunden für Ex-Weltmeister

Rekord-Rot für Ex-Weltmeister

Djibril Sidibé schreibt in Frankreich Geschichte. Der Weltmeister von 2018 fliegt bei seinem Debüt für Le Mans in Rekordzeit vom Platz.
Djibril Sidibé flog nach 43 Sekunden vom Platz
Djibril Sidibé flog nach 43 Sekunden vom Platz
© IMAGO/Icon Sport
Vincent Wuttke
Djibril Sidibé schreibt in Frankreich Geschichte. Der Weltmeister von 2018 fliegt bei seinem Debüt für Le Mans in Rekordzeit vom Platz.

Was für ein Horror-Debüt für Djibril Sidibé! Der 34 Jahre alte Franzose wurde bei seinem neuen Verein Le Mans in der Ligue 1 im Auswärtsspiel bei Stade Rennes in der 68. Minute erstmals eingewechselt. Doch nur 43 Sekunden später war bereits alles wieder vorbei und er sah das bittere 2:3 nur noch aus den Katakomben.

Der Routinier, der 2018 mit Frankreich den WM-Titel gewann und insgesamt 18 Länderspiele absolvierte, sah die Rote Karte in seiner ersten Aktion. Im Mittelkreis wollte er einen Ball robust klären und holte voll aus. Doch Estéban Lepaul war früher am Spielgerät und so erwischte Sidibé seinen Gegner ungebremst am Schienbein. Er musste somit noch vor seinem ersten Ballkontakt den Rasen wieder verlassen.

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Ex-Weltmeister will Platzverweis nicht wahrhaben

In der Ligue 1 sorgte der Star damit für den schnellsten Platzverweis eines Einwechselspielers. Bisher hatte Benjamin Mendy den Negativrekord inne. Er brauchte 2015 im Trikot von Marseille noch 47 Sekunden.

Sidibé konnte gar nicht fassen, was geschah. Er hielt sich völlig überrascht die Hände vor das Gesicht und schaute Referee Romain Lissorgue fassungslos an. Erst vor etwas mehr als einer Woche war der Abwehrmann aus Toulouse gekommen. Die beste Zeit in seiner Karriere erlebte Sidibé von 2016 bis 2019 und von 2020 bis 2022 bei der AS Monaco.

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