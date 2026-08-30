U17-Weltmeister Brunner ballert Monaco mit Doppelpack an Spitze

SID 30.08.2026 • 22:43 Uhr Brunner hat bereits zweimal in der Qualifikation zur Conference League getroffen. Nun legt er mit einem Doppelpack gegen Olympique Marseille nach.

Der ehemalige U17-Weltmeister Paris Brunner hat die AS Monaco mit einem Doppelpack an die Spitze der französischen Ligue 1 geschossen. Beim 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Olympique Marseille am Sonntagabend traf der 20-Jährige in der 13. und 54. Minute und sicherte seinem Team damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer kam in der Partie nicht zum Einsatz.

Monaco makellos, PSG weiter sieglos

Nach zwei Spieltagen ist Monaco das einzige Team der Ligue 1, das beide Partien für sich entscheiden konnte. Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wartet hingegen sogar noch auf den ersten Sieg. Gegen den OSC Lille und Stade Rennes rettete der französische Rekordmeister jeweils ein 2:2 nach einem 0:2-Rückstand.