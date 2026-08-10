Mehr als 10 Millionen Ablöse? PSG jagt 16-jähriges Supertalent

SPORT1 10.08.2026 • 17:21 Uhr Paris Saint-Germain buhlt um Montpelliers 16 Jahre jungen Laciné Megnan-Pavé und soll rund zehn Millionen Euro geboten haben.

Paris Saint-Germain arbeitet an einem Transfer von Laciné Megnan-Pavé. Wie Foot Mercato berichtet und die L’Équipe bestätigt, haben Sportdirektor Luis Campos und Trainer Luis Enrique den 16 Jahre alten Angreifer vom HSC Montpellier als Transferziel ausgemacht.

PSG soll sich mit dem Franzosen bereits auf einen Fünfjahresvertrag verständigt haben. Der Teenager steht in Montpellier noch bis 2028 unter Vertrag, Paris hat demnach mehrere Offerten abgegeben.

PSG macht bei Supertalent ernst

Nach Informationen der L’Équipe lag das bislang höchste Angebot bei rund zehn Millionen Euro. Die Gespräche zwischen den Klubs laufen weiter, dennoch deutet vieles darauf hin, dass Megnan-Pavé beim MHSC bleibt: Der Verein soll die Zusicherung erhalten haben, dass der Stürmer nicht wechselt und in dieser Saison in der Ligue 2 bei seinem Heimatverein Einsatzzeit bekommt.

Bereits am vergangenen Wochenende gab er am 1. Spieltag gegen Dijon sein Profidebüt beim 1:1. Paris ist im Werben um Megnan-Pavé aber nicht allein. In Frankreich sollen auch Straßburg – über den Umweg Chelsea – sowie Olympique Marseille Interesse am Angreifer zeigen.