Mit 37! Neuer Klub für Ex-BVB-Star

Alina Heidenreich 19.08.2026 • 15:34 Uhr Axel Witsel zieht es nach Frankreich. Nach zwei Stationen in Spanien wechselt der belgische Mittelfeldspieler in die Ligue 1.

37 Jahre alt, aber ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Axel Witsel wechselt vom spanischen Klub FC Girona zum OGC Nizza. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2027. Für den belgischen Mittelfeldspieler ist es der erste Verein in der französischen Ligue 1.

„Es ist mir eine Freude, zu OGC Nizza zu wechseln. Ich habe den Verein schon immer verfolgt und stand vor einigen Jahren sogar mit ihnen in Kontakt. Als mich die Vereinsführung und der Trainer anriefen, wusste ich, dass ich hierherkommen würde“, sagte der 37-Jährige bei seiner Vorstellung.

Obwohl er bereits 37 Jahre alt ist, verschwendet er keine Gedanken an ein Karriereende. „Ich fühle mich körperlich fit und bin mental noch frisch“, sagte Witsel.

„Er hat eine beeindruckende Karriere hinter sich“

Witsel stand von 2018 bis 2022 für Borussia Dortmund auf dem Platz und gewann 2021 den DFB-Pokal. Anschließend wechselte er zu Atlético Madrid. Zuletzt lief er für Girona auf.

Nizzas Sportdirektor Roger Ricort würdigte die Erfahrungen, die Witsel bereits gesammelt hat: „Er hat eine beeindruckende Karriere hinter sich, nahm an vier Weltmeisterschaften teil und ist nach wie vor extrem ehrgeizig.“ Vor allem von seinem Spielverständnis soll die Mannschaft künftig profitieren. Vizepräsident Maurice Cohen traut dem ehemaligen BVB-Spieler sogar zu, eine der Führungsfiguren der Mannschaft zu werden.