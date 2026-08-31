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Ousmane Dembélé steht wohl vor Verlängerung

Dembélé wohl vor Verlängerung

Ousmane Dembélé soll seinen Vertrag bei PSG verlängern. Die Unterschrift des Superstars steht aber noch aus.
Frankreich lässt gegen Norwegens B-Elf nichts anbrennen. 4:1 gewinnt die Équipe Tricolore und ebnet damit den Weg zu einem möglichen Achtelfinal-Duell mit der DFB-Elf. Mann des Tages ist Dreierpacker Ousmane Dembélé.
SPORT1
Ousmane Dembélé soll seinen Vertrag bei PSG verlängern. Die Unterschrift des Superstars steht aber noch aus.

Ousmane Dembélé steht Medienberichten zufolge vor einer Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain. Laut Canal+ und L’Équipe habe sich der 29-Jährige mit der Vereinsführung grundsätzlich auf ein neues Arbeitspapier bis 2030 geeinigt.

Aktuell ist der Franzose noch bis 2028 an den Klub gebunden. Die Verlängerung galt den Berichten nach aber schon vor Beginn der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko als klare Tendenz.

Dembélé schlägt Angebote aus Saudi-Arabien aus

Der Ballon-d’Or-Gewinner von 2025 habe früh den Wunsch geäußert, in Paris zu bleiben. Damit schob Dembélé einem potenziellen Abgang frühzeitig einen Riegel vor. Annäherungsversuche habe es unter anderem von Klubs aus Saudi-Arabien gegeben.

Die Vertragsunterschrift ist laut den Berichten noch nicht erfolgt, aber in den kommenden Wochen geplant. Seit seinem Wechsel im Sommer 2023 absolvierte Dembélé 138 Pflichtspiele für den französischen Hauptstadtklub und war an 104 Treffern direkt beteiligt (61 Tore, 43 Vorlagen). Zudem gewann er 2025 und 2026 die Champions League.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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