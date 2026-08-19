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Rasen-Probleme: PSG muss Heimrecht tauschen

PSG muss Heimrecht tauschen

Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain spielt zum Saisonauftakt nicht wie geplant zu Hause - sondern auswärts.
Auftaktspiel findet nicht im Prinzenpark statt
© AFP/SID/EMMANUEL DUNAND
SID
Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain spielt zum Saisonauftakt nicht wie geplant zu Hause - sondern auswärts.

Wegen des schlechten Rasens im Prinzenpark muss der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain zum Saisonauftakt eine Reise antreten.

Das erste Ligaspiel gegen Stade Rennes am Sonntagabend (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) findet nicht wie geplant zu Hause, sondern im Stadion des Gegners statt. Das gab der französische Ligaverband (LFP) am Mittwoch bekannt.

Aktueller Rasen lässt „Spielersicherheit nicht zu“

„Der aktuelle Zustand des Spielfelds lässt eine Gewährleistung der Spielersicherheit nicht zu“, hieß es in der Mitteilung. „Die Wettbewerbskommission hat daher bei ihrer Sitzung am 19. August entschieden, dass die Partie nicht im Parc des Princes ausgetragen werden kann und sich für einen Heimrechttausch entschieden.“

Gespielt wird damit im Roazhon Park. Durch die Entscheidung wird Champions-League-Sieger PSG Anfang März 2027 Gastgeber für Rennes sein.

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