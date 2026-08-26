PSG schickt Ousmane Dembélé in die Pause

Johannes Behm 26.08.2026 • 11:56 Uhr Ousmane Dembélé fehlt PSG im nächsten Ligaspiel. Der französische Nationalspieler erhält eine kurze Pause.

Paris Saint-Germain verzichtet im Ligue-1-Spiel beim OSC Lille am Freitagabend auf Ousmane Dembélé. Der französische Offensivstar wurde vom Klub für die kommenden Tage freigestellt und steht am Freitag nicht im Kader.

Wie PSG mitteilte, erfolgte die Entscheidung in Absprache mit Trainer Luis Enrique und der sportlichen Leitung. Dembélé soll sich erholen und erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Zuletzt hatte der Ballon-d’Or-Gewinner 2025 beim 2:2 zum Ligaauftakt gegen Stade Rennes in der Startelf gestanden, war jedoch bereits zur Halbzeit ausgewechselt worden.

Dembélé startete erst später in die Vorbereitung

Nach Angaben des Vereins steht die nun gewährte Pause allerdings nicht im Zusammenhang mit seiner Auswechslung. Stattdessen setzt PSG beim 29-Jährigen auf gezielte Belastungssteuerung. Dembélé war nach seinem Einsatz bei der Weltmeisterschaft erst verspätet in die Saisonvorbereitung eingestiegen.

Für den französischen Meister geht es nun ohne seinen Offensivstar nach Lille. Anschließend richtet sich der Fokus auf die kommenden Aufgaben Anfang September.