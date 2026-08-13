Der französische Nationaltrainer Zinédine Zidane hat sich die Unterstützung eines alten Weltmeisterkollegen in sein Team geholt. Wie der nationale Fußballverband FFF am Donnerstag mitteilte, wird der frühere Starkeeper Fabien Barthez neuer Torwarttrainer bei Les Bleus. Der 55-Jährige hatte 1998 gemeinsam mit Zidane die Heim-WM und zwei Jahre später auch die Europameisterschaft gewonnen.
Zidane holt Weltmeister in Trainerteam
Neben Barthez, der unter den Nationaltrainern Raymond Domenech und Laurent Blanc als Berater tätig gewesen war, stoßen auch die Co-Trainer David Bettoni und Hamidou Msaidie zu Zidanes Staff. Mit beiden hatte Zidane bereits bei Real Madrid erfolgreich zusammengearbeitet.
Barthez und Zidane 1998 Weltmeister
Barthez hatte seine Karriere 2007 beendet – ein Jahr nach dem verlorenen WM-Finale in Berlin gegen Italien, als sein künftiger Chef nach einem Kopfstoß vom Platz geflogen war. 1998 hatten Barthez und Zidane im eigenen Land den Titel geholt, anschließend folgte auch die Europameisterschaft.
Insgesamt bestritt Barthez 87 Länderspiele, der Welttorhüter von 2000 spielte unter anderem für Olympique Marseille, die AS Monaco und Manchester United. Mit Marseille hatte Barthez 2003 die Champions League gewonnen.
Superstar Zidane war Ende Juli als neuer Nationaltrainer vorgestellt worden. Der 54-Jährige folgte auf Didier Deschamps. Das Debüt von Zidane und Barthez steht am 25. September zum Auftakt der Nations League in der Türkei an.