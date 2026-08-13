Zidane holt Weltmeister in Trainerteam

SID 13.08.2026 • 10:16 Uhr Zinédine Zidane holt sich einen Weltmeister-Kollegen aus dem Jahr 1998 in das Trainerteam der französischen Nationalelf.

Der französische Nationaltrainer Zinédine Zidane hat sich die Unterstützung eines alten Weltmeisterkollegen in sein Team geholt. Wie der nationale Fußballverband FFF am Donnerstag mitteilte, wird der frühere Starkeeper Fabien Barthez neuer Torwarttrainer bei Les Bleus. Der 55-Jährige hatte 1998 gemeinsam mit Zidane die Heim-WM und zwei Jahre später auch die Europameisterschaft gewonnen.

Neben Barthez, der unter den Nationaltrainern Raymond Domenech und Laurent Blanc als Berater tätig gewesen war, stoßen auch die Co-Trainer David Bettoni und Hamidou Msaidie zu Zidanes Staff. Mit beiden hatte Zidane bereits bei Real Madrid erfolgreich zusammengearbeitet.

Barthez und Zidane 1998 Weltmeister

Barthez hatte seine Karriere 2007 beendet – ein Jahr nach dem verlorenen WM-Finale in Berlin gegen Italien, als sein künftiger Chef nach einem Kopfstoß vom Platz geflogen war. 1998 hatten Barthez und Zidane im eigenen Land den Titel geholt, anschließend folgte auch die Europameisterschaft.

Insgesamt bestritt Barthez 87 Länderspiele, der Welttorhüter von 2000 spielte unter anderem für Olympique Marseille, die AS Monaco und Manchester United. Mit Marseille hatte Barthez 2003 die Champions League gewonnen.