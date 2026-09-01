55 Millionen! PSG-Juwel wechselt nach England

SPORT1 01.09.2026 • 13:39 Uhr Aston Villa hat den Transfer von Ibrahim Mbaye offiziell gemacht. Der 18-Jährige wechselt für 55 Millionen Euro von PSG nach Birmingham.

Aston Villa hat die Verpflichtung von Ibrahim Mbaye offiziell bestätigt. Der 18 Jahre alte Angreifer wechselt von Paris Saint-Germain zum Klub aus Birmingham, die Ablöse beträgt 55 Millionen Euro.

Der senegalesische Stürmer unterschrieb bei den „Villans“ einen langfristigen Vertrag. Mbaye war nach Angaben aus dem Umfeld des Deals bereits am Samstag zur medizinischen Untersuchung autorisiert worden; die offizielle Verkündung erfolgte zu Wochenbeginn, der Klub sprach am Dienstag davon.

Am Montag war Mbaye zudem auf der Tribüne zu sehen, als Aston Villa in der Liga gegen Arsenal mit 0:1 verlor. Beim PSG kommt er laut den vorliegenden Angaben auf 42 Einsätze mit vier Toren und vier Vorlagen – und soll zudem zweimal die Champions League gewonnen haben.