Sechs Verlängerungen! PSG setzt Zeichen für Zukunft

SID 04.09.2026 • 21:14 Uhr Erfolgstrainer Luis Enrique bleibt PSG erhalten. Vor dem ersten Heimspiel der Saison gibt der Champions-League-Sieger zudem fünf weitere Vertragsverlängerungen bekannt.

Erfolgstrainer Luis Enrique hat seinen Vertrag bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain vorzeitig bis 2030 verlängert. Das gab der französische Hauptstadtklub am Freitagabend kurz vor dem ersten Heimspiel in der Ligue 1 gegen die AS Monaco bekannt.

Zudem verlängerte PSG auch die Verträge von Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Joao Neves, Willian Pacho (jeweils bis 2031) und Fabián Ruiz (bis 2028).

PSG: Enrique mit beeindruckender Bilanz

Enrique, der zuvor den FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft trainiert hatte, kam im Sommer 2023 nach Paris und führte PSG seitdem zu sämtlichen nationalen und internationalen Erfolgen.