Die AS Monaco muss in Lyon auf ihren besten Torschützen Paris Brunner verzichten. Wie lange der Deutsche fehlt, ist offen.

Die AS Monaco muss im Auswärtsspiel bei Olympique Lyon ohne Paris Brunner auskommen. Der deutsche Angreifer fällt für die Partie am Sonntag wegen einer Verletzung an der hinteren Oberschenkelmuskulatur aus. Für Monaco ist das am 12. Spieltag der Ligue 1 ein wichtiger Ausfall: Brunner ist mit acht Treffern der beste Torschütze des Teams.

Schon am Donnerstag hatte Brunner beim Conference-League-Spiel gegen Heart of Midlothian in Schottland gefehlt. Wie lange der Stürmer pausieren muss, konnte Trainer Filipe Luís auch am Samstag nicht sagen. Bereits nach der Begegnung in Schottland hatte sich der Brasilianer mit einer Prognose zurückgehalten.

„Das ist die Wahrheit, ich lüge nicht gern“

Auf der Pressekonferenz vor dem Lyon-Spiel erklärte Luís, zitiert von Nice-Matin: „Ich warte lieber ab. Er hat vor dem Spiel in Schottland und auch schon im Spiel gegen Auxerre Beschwerden gespürt.“ Die Untersuchungsergebnisse ließen aus Sicht des Trainers noch keine genaue Einschätzung zu: „Die Situation ist im Hinblick auf seine Untersuchungen nicht sehr klar, deshalb warte ich lieber, bis ich mehr Informationen habe.“ Er ergänzte: „Das ist die Wahrheit, ich lüge nicht gern. Wenn ich euch ein Datum nennen würde, wäre das nicht präzise genug.“

Brunner ist nicht der einzige Ausfall für das Duell in Lyon, das um 20.45 Uhr beginnt. Torwart Philipp Köhn fehlt wegen muskulärer Beschwerden, Mohammed Salisu plagen Probleme am linken Knie. Ebenfalls nicht dabei sind Aleksandr Golovin mit einer Verletzung an der rechten Wade, Stanis Idumbo mit Problemen am Hüftbeuger und Ansu Fati mit einer Verletzung an der hinteren Oberschenkelmuskulatur.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.