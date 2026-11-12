Vertrag bis Saisonende: Ismaël soll Le Havre retten

Der frühere Bundesligaprofi ist neuer Trainer des Tabellenschlusslichts der Ligue 1.

Der frühere Bundesligaprofi Valérien Ismaël soll den französischen Erstligisten FC Le Havre vor dem Abstieg aus der Ligue 1 bewahren. Das Tabellenschlusslicht stellte den 51-Jährigen am Donnerstag als Nachfolger des Ende Oktober entlassenen Didier Digard vor. Ismael, der in der Bundesliga unter anderem bei Bayern München aktiv war, unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende und nimmt seine Arbeit nach der Länderspielpause auf.

Ismaël steht vor der schwierigen Aufgabe, den Klub wieder auf Kurs zu bringen. Nach zehn Spielen hat Le Havre erst zwei Punkte auf dem Konto. Sein Debüt wird der Franzose gegen einen direkten Konkurrenten bestreiten. Am 20. November gastiert Le Havre beim Tabellenvorletzten ES Troyes AC.

Zu den sportlichen Sorgen gesellt sich in Le Havre auch ein unruhiges Umfeld. Nach der Entlassung von Digard, der in den vergangenen beiden Jahren den Klassenerhalt erreicht hatte, verließen Präsident Jean-Michel Roussier und Sportdirektor Demba Ba den Klub aus Protest. Für den Trainerwechsel war laut französischen Medien die Blue Crow Group, Anteilseigner bei Le Havre, in einem Alleingang verantwortlich.

Nach seiner aktiven Karriere, bei der der Innenverteidiger unter anderem für Werder Bremen, den FC Bayern und Hannover 96 spielte, war der 1. FC Nürnberg 2014 seine erste Trainerstation. Es kamen acht weitere Stationen in Deutschland, Griechenland, Österreich, England und der Türkei hinzu.