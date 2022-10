MLS-Torschützenkönig Hany Mukhtar über die WM: „Ich bin sowieso in Katar dabei!“

Mukhtar: Die MLS kommt mir manchmal zu schlecht weg. Das ist eine absolut starke Liga, in der mittlerweile nicht nur Superstars spielen, sondern aus der auch starke Talente in Richtung Europa wechseln. Es ist nicht so einfach, sich hier durchzusetzen. Douglas Costa kam zum Beispiel als absoluter Superstar von Juventus und Bayern und hat Probleme, hier einen unangefochtenen Stammplatz zu haben. Man sollte die Liga nicht unterschätzen. Bis zur WM 2026, die ja hier in den USA, in Kanada und in Mexiko ausgetragen wird, wird die MLS eine der Topligen der Welt sein! Davon bin ich überzeugt.