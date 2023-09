Tragisch! Lionel Messi muss treuen Begleiter zurücklassen

Bei Inter Miami hat Lionel Messi den Spaß am Fußball wiedergefunden und die MLS mit seinen Gala-Auftritten direkt in Ekstase versetzt . Dabei muss der Superstar seit seinem Wechsel in die USA auf einen seiner treuesten Begleiter verzichten.

Denn sein Hund Hulk ist nicht mit nach Miami gezogen. Der Bordeaux-Mastiff, der 2016 in das Haus von Messi eingezogen ist, wurde aus gesundheitlichen Gründen in Barcelona gelassen.

Messi lässt Hund in Barcelona

Die argentinische Komikerin Migue Granados führte ein Interview mit dem Weltmeister in Messis Haus in Miami und erfuhr dabei von dem schweren Abschied.