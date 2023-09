Weltstars im Messi-Hype: DiCaprio, Prinz Harry, Selena Gomez und Co. im Stadion gesichtet

Der Messi-Hype hält an - nicht nur unter Normalsterblichen! Den siebenmaligen Weltfußballer live spielen zu sehen, ist offenbar nicht nur der Traum vieler Fußballfans. Ein Auftritt des Argentiniers sorgte jetzt für einen irren Starauflauf.

Wenn die Legende in der Nähe ist, wollen sich selbst die ganz großen Namen des Showgeschäfts das Spektakel nicht entgehen lassen, so auch beim Aufeinandertreffen Inter Miamis mit dem Los Angeles Football Club (LAFC) im BMO Stadium in Los Angeles.