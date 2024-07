14 Jahre und 293 Tage! Wunderkind mit deutschen Wurzeln feiert historisches Debüt

Mit Lamine Yamal hat gerade erst bei der EM ein 16-Jähriger für Furore gesorgt. Doch nach seinem 17. Geburtstag am Tag vor dem Finale ist er jetzt schon ein alter Hase - zumindest im Vergleich zu Cavan Sullivan .

Der nämlich hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der MLS debütiert - mit 14 Jahren und 293 Tagen! Damit unterbot er den bisherigen Rekord des einstigen Wunderkindes Freddy Adu, der 2004 mit 14 Jahren und 307 Tagen sein Debüt feierte, um satte zwei Wochen.

In der 85. Minute wurde der offensive Mittelfeldspieler für Philadelphia Union im Spiel gegen New England Revolution beim Stand von 5:1 eingewechselt. Damit ist er der jüngste Spieler jemals, der im nordamerikanischen Spitzensport sein Debüt feiern durfte. Selbst in der NBA, der NFL oder weiteren US-amerikanischen Profiligen war noch keiner jünger.