Bericht: Barcelona-Legende Busquets wohl vor Karriereende

SPORT1 22.09.2025 • 10:58 Uhr Sergio Busquets lässt seine Karriere derzeit in den USA bei Inter Miami ausklingen. Der Welt- und Europameister will seine Fußballschuhe aber wohl zeitnah an den Nagel hängen.

Der spanische Welt- und Europameister Sergio Busquets wird angeblich zeitnah einen Schlussstrich unter seine Karriere als aktiver Spieler ziehen. Wie der spanische Radiosender Cadena COPE berichtet, hat der 37-Jährige beschlossen, seine Fußballschuhe nach der laufenden Saison an den Nagel zu hängen.

Busquets’ Vertrag bei seinem aktuellen Verein Inter Miami, bei dem er unter anderem mit Jordi Alba, Rodrigo de Paul, Lionel Messi und Luis Suárez spielt, läuft am Ende der bis Dezember andauernden Saison aus. Seinen Entschluss wolle der Mittelfeldspieler im November offiziell verkünden, hieß es in der Meldung.

Kehrt Busquets nach Barcelona zurück?

Im Anschluss sei eine Rückkehr zum FC Barcelona denkbar. Um welche Funktion es dabei gehen könnte, verriet der Radiosender allerdings nicht. Busquets trug 18 Jahre lang das Trikot der Katalanen, absolvierte 722 Einsätze und liegt damit nach Messi und Xavi auf dem dritten Platz der Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen für den Verein.

Auch seine Titelsammlung kann sich sehen lassen. Der Routinier holte mit Barca neun spanische Meistertitel, siebenmal die Copa del Rey und dreimal die Champions League. Nicht weniger erfolgreich war Busquets’ Karriere in der Nationalmannschaft.

