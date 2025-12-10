Bleibt Müller bis 2027 in Kanada? Whitecaps machen wohl besonderen Plan

Franziska Wendler 10.12.2025 • 11:16 Uhr Bleibt Thomas Müller länger als gedacht in Vancouver? Einem Bericht zufolge haben die Whitecaps-Bosse einen besonderen Plan.

Wenige Tage ist es her, da unterlag Thomas Müller mit den Vancouver Whitecaps im Finale der Major League Soccer gegen Inter Miami. Doch trotz der bitteren Pleite geht es für die Bayern-Legende in der kanadischen Metropole weiter.

Anfang der Woche zogen Spieler und Klub die im Vertrag des Deutschen verankerte Klausel, um den Kontrakt bis 2026 zu verlängern. Und das soll offenbar nicht das Ende der gemeinsamen Zusammenarbeit sein.

So berichtet die Sport Bild, dass die Whitecaps um Sportdirektor Axel Schuster dem Ur-Bayer bereits signalisiert haben sollen, dass sie über das kommende Jahr hinaus noch einmal mit ihm verlängern wollen – und das in einer besonderen Konstellation.

MLS passt Kalender an Europa an

Aktuell spielt die MLS ihre Saisons in einem regulären Kalenderjahr, das Finale um den Titel findet im Dezember statt. Allerdings will sich die Liga an den europäischen Fußball-Kalender anpassen und erstmals ab der Saison 2027/28 von Sommer bis Sommer spielen.

Um das möglich zu machen, wird im ersten Halbjahr 2027 eine verkürzte Mini-Saison gespielt, der Titel wird dann bereits im Sommer ausgespielt.

Diese Konstellation einer kürzeren Spielzeit wollen sich die Verantwortlichen dem Bericht zufolge zunutze machen, um Müller für ein weiteres Halbjahr mit einem neuen Vertrag an Vancouver zu binden.

Verlängert Müller bis 2027 bei den Whitecaps?

„Die vergangenen vier Monate in Vancouver und bei den Whitecaps waren für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Wir haben es gemeinsam geschafft, eine Fußballeuphorie in der Stadt zu erzeugen. Auf dieser Welle wollen wir im kommenden Jahr weiterreiten und nochmal eine Schippe drauflegen“, erklärte Müller diesbezüglich gegenüber dem Medium.

Und weiter: „Darauf habe ich richtig Bock. Was danach kommt, weiß ich jetzt noch nicht, und das lasse ich in aller Ruhe auf mich zukommen.“