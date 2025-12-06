MLS-Finale: Müllers erstaunliche Bilanz gegen Messi

Felix Kunkel 06.12.2025 • 17:18 Uhr Das MLS-Finale hat es in sich: Thomas Müller trifft mit Vancouver auf Lionel Messis Miami. Die Bilanz der bisherigen Duelle der beiden Weltmeister fällt eindeutig aus.

Für Thomas Müller sind Finalspiele längst gewohntes Terrain. Der Weltmeister von 2014 bleibt selbst dann gelassen und humorvoll, wenn der Endspiel-Gegner Lionel Messi heißt.

„Aktuell ist es Platz eins. Momentan ist das Finale das Wichtigste in meinem Leben“, erklärte Müller vor dem Endspiel seiner Vancouver Whitecaps gegen Inter Miami um die Meisterschaft der Major League Soccer am Samstagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER). Schmunzelnd schob der 36-Jährige hinterher: „Das ist eine gute Schlagzeile, oder?“

Besonderes Duell für Müller im MLS-Finale

Dass es ausgerechnet in einem Endspiel zum Wiedersehen mit dem siebenmaligen Weltfußballer aus Argentinien kommt, lässt Müller vor Energie sprühen: „Es ist ein perfektes Finale. Es gibt nichts Schöneres, als gegen den GOAT, gegen Messi zu spielen - und ihn zu schlagen. Wenn du der Beste bist, bist du der Gejagte“, betonte Müller.

Wie man Messi erfolgreich „jagt“, hat Müller in seiner Karriere bereits mehrfach gezeigt. Hingegen wird der Argentinier beim Gedanken an den langjährigen Bayern-Star unweigerlich an einige der bittersten Niederlagen seiner ruhmreichen Karriere erinnert.

Müller gegen Messi: Eine eindeutige Bilanz

Die bisherige Bilanz auf Vereinsebene und im Nationalmannschaftstrikot fällt eindeutig aus: In insgesamt zehn direkten Duellen gewann Müller siebenmal, Messi dreimal. Betrachtet man lediglich die Pflichtspiele, steht es sogar 7:1 für Müller.

Vor allem die Pleite am 13. Juli 2014 im WM-Finale gegen Deutschland (0:1 n.V.) dürfte Messi noch immer schlaflose Nächte bereiten.

Bessere Erinnerungen hat der 38-Jährige an das erste Aufeinandertreffen mit Müller am 3. März 2010: Im Testspiel im Vorfeld der WM 2010 setzten sich die Südamerikaner mit 1:0 gegen die DFB-Auswahl durch.

Schmerzliche WM-Pleiten für Messis Argentinien

Beim Turnier in Südafrika spielten sich dann komplett andere Szenen ab, als die deutsche Nationalmannschaft Argentinien beim 4:0-Sieg im Viertelfinale überhaupt keine Chance ließ. Müller köpfte bereits in der dritten Minute zur Führung ein.

Im August 2012 verbuchte Messi einen weiteren Sieg in einem Freundschaftsspiel: Argentinien siegte mit 3:1 gegen Deutschland.

Alle weiteren Duelle der beiden Fußball-Größen fanden auf Vereinsebene statt. 2013 überrollte der FC Bayern den FC Barcelona im Halbfinal-Hinspiel der Champions League mit 4:0. Müller traf gegen Messis Katalanen doppelt und ging als Spieler des Spiels hervor. Später gewann der FCB im Finale gegen den BVB den Titel.

Denkwürdige Duelle in der Champions League

2015 fuhr Messi seinen einzigen Pflichtspiel-Sieg gegen Müller ein. Barca siegte im Halbfinal-Hinspiel der Champions League mit 3:0 - Messi traf zweimal. Im Rückspiel gelang den Bayern zwar ein 3:2 samt Müller-Tor, doch der spanische Top-Klub zog ins Finale ein und holte gegen Juventus den Titel.

Fünf Jahre später kam es für Barca und Messi besonders dicke: Die Münchner zerlegten die Katalanen beim 8:2 im Viertelfinale der Königsklasse in alle Einzelteile. Müller netzte zweimal, während Messi ohne Torbeteiligung blieb. Am Ende holten sich die Bayern gegen Paris den Titel.

Zum bislang letzten Mal trafen Müller und Messi vor rund zweieinhalb Jahren aufeinander. Im Achtelfinale der Champions League unterlag der Argentinier mit PSG zweimal gegen München (0:1, 0:2).

Messi lobt Müllers Einfluss

Der Bilanz entsprechend äußerte sich Messi nun vor dem MLS-Finale gegen Müllers Whitecaps respektvoll. „Zunächst einmal ist es großartig, dass Müller in der MLS spielt, und die damit verbundenen Auswirkungen sind enorm“, stellte der Argentinier klar. „Es ist gut, dass es zu diesem Finale gekommen ist und wir wieder gegeneinander antreten können.“

Vancouver sei eine „sehr konstante Mannschaft“, fügte Messi an und hob Müllers Bedeutung hervor: „Die Verpflichtung von Müller macht das Team noch einmal deutlich stärker. Sie bringt mehr Spielverständnis ins Spiel, ins Team.“

Tatsache ist, dass Vancouver mit Müller auf dem Rasen bis dato nur ein einziges Spiel verlor. Der „Raumdeuter“ hat die Herzen der Fans seit seiner Ankunft im Sommer im Sturm erobert und glänzt als Torschütze, Vorbereiter und Führungsfigur.

Müller: Miami verlässt sich mehr auf Messi

In elf Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs erzielte Müller acht Tore und gab drei Vorlagen - eine starke Bilanz, auch wenn Messis 35 Treffer und 21 Assists in 33 Partien für Miami unerreicht bleiben.

„Sie verlassen sich einen Tick mehr auf ihn als wir auf mich“, erklärte Müller deshalb: „Wir haben nicht diesen einen ganz großen Spieler.“

Aber Vancouver hat eben Thomas Müller, der „GOAT“ Messi oft genug geärgert hat.

-----