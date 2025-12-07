Effenberg im Doppelpass: "Ich finde die Aussage von Thomas Müller Weltklasse!"

SPORT1 07.12.2025 • 12:08 Uhr Inter Miami und Lionel Messi gewinnen die MLS-Meisterschaft. Thomas Müller aber kündigt direkt die nächste Attacke an. SPORT1-Experte Stefan Effenberg zeigt sich im fernen München beeindruckt.

Während um ihn herum die rosarote Party tobte und Lionel Messi gemeinsam mit Klubboss David Beckham die Meistertrophäe der MLS präsentierte, klopfte Thomas Müller stolz auf das Logo der Vancouver Whitecaps.

Der Weltmeister von 2014 war natürlich enttäuscht nach dem 1:3 (0:1) im Finale der Major League Soccer gegen Inter Miami, doch - typisch Müller - der Kampfgeist war schnell wiedergefunden.

Müller nach Pleite gegen Messi: „Reise noch nicht zu Ende“

„Ja, wir hätten heute Abend gewinnen können. Wir haben alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Glückwunsch an Miami und an alle Spieler“, sagte Müller in einem Instagram-Video und setzte trotzig hinzu: „Ich bin schon sehr gespannt auf das, was nächstes Jahr kommt. Ich bin sehr glücklich, Teil dieses Erfolgs zu sein - und unser Erfolg ist noch nicht vorbei. Unsere Reise ist noch nicht zu Ende.“

In der Mixed Zone wurde Müller in Anwesenheit von SPORT1 noch deutlicher: „Wir werden nächstes Jahr wieder hier in diesem Finale stehen und wir werden stärker sein als dieses Jahr.“ Mit „ein paar besseren Entscheidungen, mit ein bisschen mutigeren Positionen“ könne man „denen den Garaus machen“.

Müllers kämpferische Ansage machte schnell die Runde - und im fernen München lobendes Echo von Legendenkollege Stefan Effenberg.

„Ich finde die Aussage von Thomas Müller Weltklasse, dass er jetzt schon die Ansage macht, wir stehen im nächsten Jahr wieder hier im Finale und dann holen wir uns den Titel.“, lobte der einstige Bayern-Kapitän im SPORT1-Doppelpass: „Solche Spieler brauchst du in der Mannschaft, die das vorgeben. Thomas Müller ist hauptverantwortlich, voranzugehen und das hat er getan. Das ist ein klares Zeichen, das war richtig gut.“

Ex-Bayern-Star Müller noch ein Jahr bei Vancouver Whitecaps

Der Ur-Bayer Müller unterstrich einmal mehr, dass er sich in nur vier Monaten in Kanada in den Klub und die Stadt verliebt hat - und noch ein Jahr dranhängen wird.

„Ja - volle Attacke“, hatte Müller bereits Ende November gegenüber dem kicker auf die Frage geantwortet, ob er eine zweite Saison bei den Caps spielen werde. Nun erklärte er: „Wir sehen uns - nach dem Urlaub, den brauchen wir.“

Dann wird Vancouver einen weiteren Anlauf starten. Und zumindest mit Blick auf den Rivalen aus Florida dürften die Aussichten der Whitecaps nicht schlechter werden.

Messi macht weiter - Alba und Busquets beenden Karrieren

Denn auch wenn der 38 Jahre alte Superstar Messi weitermachen wird (Vertrag bis 2028), beendeten mit dem gewonnenen Finale am Samstag seine langjährigen Weggefährten Jordi Alba und Sergio Busquets ihre Karrieren.

„Die Mannschaft hat alles gegeben, um die MLS zu gewinnen. Es war eine lange Saison mit vielen Spielen, und das Team hat die Herausforderung angenommen“, sagte Messi bei Apple TV.

Erster Titel für Messi mit Inter Miami

Nach zehn spanischen Meistertiteln mit dem FC Barcelona und zwei weiteren in Frankreich mit Paris Saint-Germain erreichte der Weltmeister mit dem ersten Titel für Miami, das sein Team seit Messis Transfer 2023 um den argentinischen Superstar herum aufgebaut hatte, sein Ziel.

Messi Boss Beckham, der beim Schlusspfiff mit seiner Familie eine Jubeltraube bildete, erklärte erleichtert: „Es gab viele schlaflose Nächte, ich habe aber immer an Miami und ein Team hier geglaubt. Wir haben immer den Fans versprochen, dass wir die besten Spieler und damit den Erfolg holen. Im nächsten Jahr geht es weiter, aber heute feiern wir.“

