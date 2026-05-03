Messis 100. Spiel wird zum Albtraum: 3:0 verspielt, 3:4!

SPORT1 03.05.2026 • 08:47 Uhr Lionel Messi erlebt bei seinem Jubiläum einen bitteren Abend. Der Argentinier verliert nach deutlicher Führung.

Bittere Pleite beim Jubiläum: Superstar Lionel Messi hat in seinem 100. Spiel für Inter Miami eine fiese Niederlage kassiert.

Auch dank eines Messi-Tores führte der Klub aus Florida mit 3:0 gegen Orlando City, verlor sein Spiel in der nordamerikanischen Profiliga MLS dann aber noch mit 3:4.

Nach Messis neuntem Saisontor in der 33. Minute zum 3:0 kassierte Inter einen Hattrick von Martin Ojeda und schließlich in der dritten Minute der Nachspielzeit den späten K.o. durch Tyrese Spicer.

Damit bleibt Miami im neuen Stadion nach vier Spielen weiterhin sieglos und liegt nach elf Spielen auf dem dritten Platz der Eastern Conference.