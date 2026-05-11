MLS: Thomas Müller meldet sich nach Krankheit zurück

Thomas Müller hat seine Rückkehr in den Trainingsbetrieb der Vancouver Whitecaps angekündigt.
Thomas Müller meldet sich zurück
Thomas Müller ist wieder fit. Der ehemalige Star des FC Bayern meldet sich nach überstandener Krankheit in den sozialen Medien zu Wort.
„Nachdem ich zehn Tage krankheitsbedingt ausgefallen bin, geht’s jetzt wieder mit dem Trainingsaufbau für mich los. Schön, zurück beim Team zu sein“, schrieb der Ex-Bayern-Star am Montag auf X.
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MLS: Müller verpasste Duelle mit Timo Werner und Marco Reus
Müller hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag die MLS-Partie bei den San José Earthquakes verpasst (1:1).
Auch sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Timo Werner, der für San José aufläuft, konnte bei besagtem Spiel nicht mitwirken (Blessur am Oberschenkel).
Eine Woche zuvor war Müller schon beim Remis gegen Marco Reus und die Los Angeles Galaxy zum Zuschauen verdammt gewesen. Nun scheint der 36-Jährige wieder fit zu sein.