MLS: Warum Werner vs. Müller ausgefallen ist

Niklas Trettin 10.05.2026 • 08:44 Uhr Das MLS-Duell zwischen Timo Werner und Thomas Müller ist ausgefallen. Beide ehemaligen Nationalspieler standen ihren Teams nicht zur Verfügung.

Sowohl Timo Werner als auch Thomas Müller haben das mit Spannung erwartete direkte MLS-Duell der ehemaligen Nationalspieler verpasst. Beim 1:1 zwischen den San Jose Earthquakes und den Vancouver Whitecaps standen beide nicht im Kader.

Müller musste wie schon eine Woche zuvor beim Remis gegen Marco Reus und die Los Angeles Galaxy erkältet zuschauen. Werner wurde kürzlich im amerikanischen Pokal mit einer Blessur am Oberschenkel ausgewechselt und fehlt seither.

MLS: Für Müller und Werner läuft es gut

In Abwesenheit von Müller und Werner teilten sich ihre Klubs die Punkte. San Jose ging durch Preston Judd schon nach vier Minuten in Führung. Sebastian Berhalter glich für die Whitecaps zu Beginn der Schlussphase aus und besorgte den Endstand (76.).

An der Tabellenspitze der Western Conference hat sich damit nichts geändert. Die Earthquakes und Werner behaupteten Platz eins und haben nun 29 Zähler auf dem Konto.