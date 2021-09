FC Liverpool: Klopp klärt über Auseinandersetzung mit Milner auf

Der Este, der auch in der Bundesliga beim FC Augsburg aktiv war und seine Karriere derzeit in der Heimat ausklingen lässt, spielte von 2016 bis 2018 beim FC Liverpool. Jüngst berichtet er im Betsafe Eesti-Podcast von einer Situation, in der sich Jürgen Klopp beinahe mit einem Spieler geprügelt haben soll.