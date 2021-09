Hoffmann und Dajaku als Hoffnungsträger beim AFC Sunderland

Hoffmann absolvierte bereits 51 Pflichtspiele für die Bayern Amateure, 36 davon in der 3. Liga. Er hat nun eine Woche Zeit, um sich für einen Startelf-Einsatz im Heimspiel gegen Accrington Stanley zu empfehlen. Dann würde der talentierte Keeper im eindrucksvollen Stadium of Light auflaufen, in dem knapp 50.000 Zuschauer Platz haben. Nach dritter Liga dürfte sich das kaum anfühlen - egal ob in England oder in Deutschland.