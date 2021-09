Tottenham Hotspur unter neuem Trainer Espírito Santo in der Premier League an der Spitze

Espírito Santo - auf deutsch „Heiliger Geist“ - will mit gemeinsamen Mahlzeiten, obligatorischem Faustgruß zur Begrüßung und unterhaltsamen Trainingseinheiten will der 47 Jahre alte Portugiese frischen Wind in die Kabine der Nordlondoner bringen. Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, die Mentalitätsprobleme der Mannschaft zu lösen, die in der vergangenen Saison von Kapitän Hugo Lloris nach dem Ausscheiden in der Europa League gegen Dinamo Zagreb anprangert wurden.