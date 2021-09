Trikot von Cristiano Ronaldo wird bei Manchester United zum Verkaufsschlager

Das äußert sich nun auch in den Trikotverkäufen: Ähnlich wie nach dem Transfer von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain reißen sich die Leute um das Trikot des Superstars. Vor dem Old Trafford bildeten sich am Freitag lange Schlangen, um eines der begehrten Exemplare zu erhalten. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)