Manchester City: Nachfolger von Guardiola - Rodgers, Pochettino, Nagelsmann?

Zwar ruderte Guardiola kurz darauf zurück und erklärte auf einer Pressekonferenz: „Ich denke nicht daran, City in zwei Jahren zu verlassen. Was ich in dem Zoom Call mit Geschäftsleuten gesagt habe, ist, dass ich nach meiner Zeit bei City eine Pause einlegen muss.“ Einen genauen Zeitpunkt dafür gebe es nicht.