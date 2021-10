Newcastle United als neue Supermacht? Jetzt spricht ein Magpies-Profi!

„Ich verstehe, was die Fans wollen - sie wollen Mbappé und Messi. Ich kann nur sagen, dass das nicht über Nacht kommt, wir müssen realistisch sein. Ich verstehe, dass man nicht sofort so viel ausgeben kann, und es wird ein langer Prozess sein, aber es ist einer, den dieser Verein und die Fans verdient haben. Dieser Verein kann jetzt alles erreichen, was er will, der Himmel ist die Grenze“, erklärte Shelvey und mahnte zur Geduld in Tyneside.