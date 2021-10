Premier League: FC Liverpool - Manchester City 2:2, Traum-Solo von Salah

Sadio Mané hatte die Reds im zweiten Abschnitt mit der ersten Großchance überhaupt für die Gastgeber in Führung gebracht (59.). Der Senegalese wurde mit einem Zuspiel von Salah in Szene gesetzt, der sich mit einem herausragenden Lauf Platz geschaffen hatte. Zehn Minuten später fand City allerdings in Person von Phil Foden eine Antwort (69.). Der 21-Jährige verwandelte aus spitzem Winkel.