Erling Haaland: Lotst ihn Ralf Rangnick vom BVB zu Manchester United?

„Nach allem, was ich von ihm und seinem Vater weiß, war der Hauptgrund, dass Dortmund ihm einen Stammplatz garantieren konnte. Was nicht so schwer war, weil sie außer Paco Alcácer keinen zentralen Stürmer hatten. Alcácer war halb so groß wie Haaland und nur halb so schnell und doppelt so oft verletzt“, hatte er im MDR noch Anfang 2020 gegen den BVB gestichelt.