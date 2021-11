Manchester United: Rangnick wartet weiter auf Arbeitserlaubnis

Ein Problem ist, dass Rangnick in den letzten Jahren schlichtweg nicht oft und lange genug als Trainer gearbeitet hat. Außer zwei kurzen Perioden bei RB Leipzig 2018/19 und 2015/16 arbeitete der 63-Jährige zuletzt nicht mehr als Coach. Nach dem Brexit erhalten Trainer nur dann automatisch eine Arbeitserlaubnis, wenn sie in den vergangenen fünf Jahren über einen gewissen Zeitraum als Profitrainer aktiv waren (36 Monaten in einer ersten Liga oder 24 Monate am Stück).