FC Arsenal: Pierre-Emerick Aubameyang nicht mehr Kapitän

Seine Beziehung zu Aubameyang, dem er die Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt habe, sei von Beginn an gut gewesen, so Arteta: „Deshalb tut es so weh.“ Es sei jetzt aber besser gewesen, eine klare Entscheidung zu treffen, vor allem angesichts der vielen Spiele, die jetzt auf das Team warteten.