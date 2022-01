FC Chelsea: Macht Thomas Tuchel die gleichen Fehler wie beim BVB?

Bezeichnend ist, dass Tuchel beim BVB nicht wegen einer sportlichen Misere, sondern eher wegen seines Charakters und seines Verhaltens gegenüber Mannschaft und Bossen entlassen wurde. So nannte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Tuchel 2020 in einem Podcast mit Sandra Maischberger „einen schwierigen Menschen, das sieht man auch in Paris“. Denn auch bei PSG lag die Trennung nicht an der sportlichen Bilanz. Was passiert nach rund einem Jahr im Umgang des Coaches mit den Spielern, was die Situationen für ihn schwieriger macht?