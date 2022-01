Manchester United: Anthony Elanga Rangnicks nächstes Meisterstück

„Ich schätze den Trainer so sehr, man sieht die Intensität, die wir im Training an den Tag legen, und wenn man im Training arbeitet, bekommt man die Ergebnisse, die man verdient“, sagte der schwedische U21-Nationalspieler nach dem Spiel bei BT Sport. „Wenn du die Arbeit in das Training steckst, bekommst du Belohnungen in Spielen, das ist es, was ich versuche. So zu trainieren, wie ich spielen möchte.“