Antonio Rüdiger vom FC Chelsea erklärt bei SPORT1 Stand im Vertragspoker und lobt Thomas Tuchel

Rüdiger: Am dankbarsten bin ich natürlich all jenen Menschen in meinem Leben, die mich vom ersten Tag an unterstützt haben. Meine Familie, meine Freunde, aber auch meine früheren Trainer. Da möchte ich jetzt gar keine Einzelperson hervorheben. Ich bin aber auch dankbar für alle Rückschläge in meinem Leben. Aus denen habe ich am meisten gelernt.