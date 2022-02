Muss Abramowitsch Chelsea nun verkaufen? Investoren planen offenbar Übernahme der Blues

Während der Chelsea-Besitzer zunehmend kritisiert wird, hat sich seine Tochter bereits klar positioniert. Die 27-Jährige teilte in ihrer Instagram-Story einen Anti-Putin-Post, der die Worte „Russia wants war with Ukraine“ zeigt. Entscheidendes Detail auf dem Bild: Das Wort „Russia“ ist rot durchgestrichen und durch das Wort „Putin“ ersetzt.