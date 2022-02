Premier League: Hat Roman Abramowitsch seine Mission beim FC Chelsea erfüllt?

Fünf Meisterschaften stehen in der Ära Abramowitsch zu Buche, ebenso viele wie jeweils die beiden Vereine aus Manchester. Dazu standen die Londoner acht Mal mindestens im Halbfinale der Champions League - so oft wie kein anderer Premier-League-Klub - und gewannen die Königsklasse dabei zwei Mal, was sonst nur dem FC Liverpool gelang. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)