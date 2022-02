Premier League: Leeds United gegen Tottenham Hotspur mit historischem Negativ-Rekord

Die Spurs hoffen nach dem Sieg auf die Trendwende in der Premier League. Bis auf einen Erfolg gegen den amtierenden Meister Manchester City lief es zuletzt auch für die Mannschaft von Trainer Antonio Conte nicht so, wie erhofft. Derzeit steht Tottenham auf dem siebten Platz und möchte sich in dieser Saison zumindest für die Europa League qualifizieren.