Premier League: Jesse Marsch spaltet Leeds als Nachfolger von Trainer Marcelo Bielsa

Ganz Leeds kämpft in diesen Tagen um den Klassenerhalt. Aber auch mit sich selbst. Selten hat in der Premier League eine Entlassung so hohe Wellen geschlagen wie die von Marcelo Bielsa. Er hatte Leeds United 2020 nach 16 Jahren Dunkelheit in die Premier League geführt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)