Roman Abramowitsch: 2,34 Milliarden und 21 Titel - Die Bilanz beim FC Chelsea

Die New York Times fasste die Ära-Abramowitsch passend zusammen: „Abramowitsch finanzierte einige der verschwenderischsten Ausgaben in der Geschichte des Fußballs, lockte eine Reihe von Stars an die Stamford Bridge und setzte eine jahrzehntelange Inflationsspirale in Gang, die nur eine Handvoll anderer Klubs erreichen konnte.“