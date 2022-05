Manchester United: Erster Rückschlag für ten Hag! Wunsch-Co Rutten sagt ab

Rutten hat bereits eine lange Trainerkarriere hinter sich und auch in der Bundesliga seine Spuren hinterlassen. Von 2008 bis 2009 stand er beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie. Die meiste Zeit verbrachte er jedoch in seiner Heimat. PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam, FC Twente Enschede und Vitesse Arnheim trainierte er dort bereits. Auch in Israel und Dubai war er schon aktiv.