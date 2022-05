Premier League: Platzt der Chelsea-Verkauf doch noch? Zweifel an Abramowitsch-Versprechen

Und hier liegt der Haken, denn CII soll Verbindungen zu Abramowitsch oder aber dessen Familienmitgliedern haben. Das Vermögen des russischen Oligarchen ist nach dem Angriffskrieg seines Heimatlandes auf die Ukraine in England eingefroren. Die britische Regierung will auf jeden Fall verhindern, dass Geld an sanktionierte Personen fließt.