Haaland witzelt über Ablöse und verpasst Manchester-City Teamkollege Grealish einen Seitenhieb

Haaland wird in Citys-Rekordliste mit „nur“ 60 Millionen geführt. Der Wunderstürmer netzte in 88 Partien für den BVB 85 Mal ein und bereitete 22 weitere Treffer vor. Eine unglaubliche Quote, die der Norweger in der Premier League nicht so schnell erreichen dürfte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)