Premier League, Transfer-News: Cristiano Ronaldo fehlt offenbar bei Manchesters Trainingsauftakt

Der Superstar fehlt beim Startschuss am Trainingsgelände in Carrington aus familiären Gründen, berichtet der Journalist Laurie Whitwell bei The Athletic. Der Klub sei über die Gründe informiert und habe dem Fernbleiben zugestimmt. Wann Ronaldo einsteigen wird, ist nicht klar. Am Freitag bricht das Team zur Preseason-Tor nach Thailand und Australien auf, dann soll er an Bord sein.