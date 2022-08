Manchester United: Presse zerlegt Ronaldo, ten Hag und Co. nach Debakel

BBC: „Ein Witz, eingeschüchtert und faul - ist ManUnited am Tiefpunkt? Wenn die Heimniederlage gegen Brighton am vergangenen Wochenende eine Warnung für Manchester United und seinen neuen Trainer Erik ten Hag war, dann hat die peinliche Niederlage in Brentford am Samstag die Alarmglocken schrillen lassen.“