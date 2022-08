Premier League: Antony-Wechsel zu United sorgt für Kritik

Immerhin hat Ajax ein gutes Geschäft gemacht. Im Sommer 2020 hatte der niederländische Rekordmeister den damaligen Teenager für vergleichsweise läppische 15 Millionen Euro vom FC Sao Paulo geholt. Seine Bilanz seitdem: 57 Spiele, 18 Tore und 11 Vorlagen in der Eredivisie, 11 Spiele, 4 Tore und 6 Vorlagen in der Champions League. Und zwischendurch mit Brasilien auch Olympiasieger 2021 in Tokio.